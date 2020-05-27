2020-05-27T08:40:39+03:00
Общество

Пенсионеров лишили заработка: в Барнауле ликвидируют народный рынок на Спартака

Торговые прилавки хотят перенести в другие части города
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Три лавки установят на ярмарке на Никитина, 55, еще две - на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова.Три лавки установят на ярмарке на Никитина, 55, еще две - на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ
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В Барнауле с площади Спартака власти города убирают «стихийный» рынок. Причина переноса – многочисленные жалобы граждан. По крайней мере, так объясняет свое решение администрация Центрального района. Власти совместно с полицией уже проводят рейды, в ближайшее время площадь должна «очиститься». Переехать, правда, придется не только нелегалам. Перенесут торговые лавки, поставленные специально для пенсионеров. Три из них появятся на ярмарке на Никитина, 55, еще две установят на пересечении проспекта Социалистического и улицы Чкалова.

Стихия перестала быть управляема

Нелегальных продавцов гоняли отсюда и раньше, так как торговля на площади Спартака разрешена только садоводам, которые продают товары с собственных участков. Но, помимо дачников, лавочку здесь развернули торговцы медом, рыбой, мясом и молоком. Эти товары необходимо сертифицировать и продавать только в магазинах с соблюдением всех санитарных норм. Также, по словам заместителя главы администрации Центрального района Руслана Маршалкина, незаконные прилавки мешают нормальному движению транспорта.

– На территории площади Спартака массово ведется несанкционированная торговля. От этого испытывают неудобства пешеходы и пассажиры общественного транспорта, - говорит Руслан Маршалкин. – Стихийные прилавки выстраиваются на тротуаре далеко за пределами торговых мест, в зоне разворотного пункта транспорта. Постоянно паркуют машины, что по правилам дорожного движения запрещено вблизи остановочного пункта. В итоге подвергаются опасности и продавцы, и пешеходы.

По сути, пенсионерам придется уйти со Спартака из-за нелегалов, которых невозможно выгнать с «рыбного» места. Однако такой расклад для многих пожилых садоводов оказался критичен.

Для пенсионеров продажи на рынке - это основной заработок. Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

Для пенсионеров продажи на рынке - это основной заработок.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

«Гоняют нас как марионеток»

Людмила Маслакова торгует рассадой и выращенными овощами на Спартака уже 12 лет. Обратно товар домой ей везти не приходится – за день разбирают все. Нигде таких продаж, как на этом месте, у нее не будет.

– Здесь, на Спартаке, транспортная развязка. Постоянно едут садоводы, по пути покупают у нас рассаду. За каким-то цветочком в другое место они специально не поедут. Если мы мешаем машинам, то на другой стороне без проблем бы торговали. Раньше так и было. Везде гоняют нас как марионеток.

Женщина рассказывает, что среди торговцев много пожилых людей и инвалидов, которым попросту неудобно и не выгодно ехать в другое место. Здесь пенсионеры хоть как-то могут заработать себе на жизнь, в других местах, они уверены, доход будет ниже.

– У меня пенсия 8500 с копейками, как прожить на них – неизвестно, за все нужно платить. Порой бывает даже на хлеб с молоком не хватает, – с горечью говорит Людмила Анатольевна.

На площади Спартака выгодная транспортная развязка. Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

На площади Спартака выгодная транспортная развязка.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

«Мы и время потеряем, и деньги не заработаем»

Рядом за прилавком сидит Надежда Николаевна Петрова. Она также переживает, что в другом месте нормальные деньги они не смогут заработать, а прожить на пенсию невозможно. К тому же, Надежда Николаевна как раз из тех, кто по состоянию здоровья не может пойти куда-то еще.

– Я здесь живу недалеко и в состоянии ходить куда-то далеко. Чтобы занять место, прихожу в три часа ночи – желающих много, а «домиков» всего пять. Я сяду вот так и сижу на своей тележке, – говорит Надежда Николаевна, показывая на ноги, которые она ставит на тележку.

Ее возмущают нелегалы, из-за которых им придется съезжать.

– Почему они торгуют здесь? Это не для них место! – возмущается женщина.

Рынок портит внешний вид города?

На сайте мэрии приводят комментарий жительницы Барнаула Ирины Щербаковой, которая считает, что рынок уродует старинную площадь:

– Все это еще и внешний вид площади портит. А это как-никак историческая часть города, сюда с экскурсиями ходили и ходят. Видно же, что базар сюда никоим образом не вписывается и украшением этой старинной площади быть не может.

Однако архитектор Александр Деринг так не считает:

– Рынки не возникают стихийно. Сама транспортная логистика и история места подсказывают об его уместности и органичности. В мире такие рынки, особенно летом – повсеместно. И в исторических частях города в том числе.

По словам Деринга, власти просто должны придать торговым рядам аккуратный вид, место на это найти можно.

– Прекрасный опыт был при организации аналогичного базарчика перед театром драмы «Твое». Красиво, аккуратно и все были довольны. Нужно отработать планировочное решение, дизайн и регламент. И все будут счастливы!

Удастся ли властям обуздать стихийный рынок – пока неизвестно. Но за нелегальную торговлю вполне могут выписать штраф – от 500 рублей до 3 тысяч. Помимо этого, полицию наделили правом изымать товары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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