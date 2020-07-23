На Алтае в лесу организовали детский лагерь, несмотря на запрет

23 Июль 2020 2020-07-23T05:02:54+03:00

Детские лагеря в этом году открывать запрещено. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Прокуратура Республики Алтай проводит проверку по факту размещения детского палаточного лагеря в селе Барангол Майминского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Предварительно установлено, что лагерь находится в лесном массиве в населенном пункте, в лагере 42 ребенка (начиная с 2007 г.р.) и 12 тренеров, выезд организован спортивным клубом ООО «БАРС» (г. Бийск, Алтайский край), – сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Детей завозили родители на личном транспорте. Территорию лагеря осмотрели сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора по Республике Алтай и представителями МЧС, были опрошены представители клуба.

Действиям организаторов дадут оценку на предмет наличия составов административных правонарушений в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства и противопожарных требований.

Напомним, ранее стало известно, что детские лагеря в Алтайском крае не откроются этим летом. На территории Республики ситуация аналогичная.

ИСТОЧНИК KP.RU