В Алтайском крае детские лагеря не откроются этим летом

Этим летом загородные детские лагеря не заработают в Алтайском крае. Причина – в эпидобстановке, в регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом. Об этом на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и досуга детей 14 июля сообщила Ирина Долгова, заместитель председателя правительства региона.

По ее словам, специалисты региона провели большую работу по подготовке оздоровительных лагерей к приему детей. В полном объеме выполнили все предписания надзорных органов.

– На сегодняшний день все готово к открытию, но, к сожалению, та эпидемиологическая обстановка, которая развивается у нас в крае, не позволяет нам открыть детские лагеря отдыха. Коэффициент распространения вируса и заболеваемость привели к тому, что на оперштабе приняли решение о том, что в этом году детские загородные лагеря и организации для отдыха не открываем.

Исключением являются лагеря отдыха для детей из детских домов, которые открыли ранее. Сейчас они продолжают свою работу в особых условиях с соблюдением всех рекомендованных требований и санитарных правил.

Напомним, ранее сроки летней оздоровительной кампании для детей в регионе сдвигали несколько раз. Ранее планировалось, что в этом году лагеря будут работать по новым условиям: смены сокращены до 14 дней, заполняемость должна быть не больше 50%. Однако из-за пандемии оперштаб принял другое решение.

Как вернуть деньги

В этом году родители забронировали 17413 путевок, выкупили – 10529, этот показатель держится на уровне прошлого года.

Конечно же, деньги можно вернуть. Для этого следует найти форму заявления на сайте “Алтайские каникулы” или на сайте оздоровительной организации, где была куплена путевка. Бумагу следует заполнить и направить в офис оздоровительного лагеря. Сделтаь этом можно разными способами. Средства поступят на счет в течение 30 дней.

Коронавирус в регионе

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 6 тыс. человек.

На 14 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции более 2,5 тыс. человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 34 тысяч человек.

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