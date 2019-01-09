2019-01-09T10:22:57+03:00
Происшествия

Барнаулец возле бара жестоко избил незнакомого мужчину

Он скончался в больнице от кровооизлияния
Анна СЕМИНА
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42-летний житель Барнаула пойдет под суд за то, что жестоко избил незнакомого мужчину. Тот впоследствии скончался.

Следствие установило, что инцидент произошел в начале октября прошлого года. Обвиняемый был возле одного из пивных баров Барнаула. Там он встретил незнакомого мужчину. Используя совершенно незначительный повод, он перевел его в стадию конфликта. Завязалась драка.

- Он много раз пнул потерпевшего по голове, от чего тот скончался в больнице от кровоизлияния в мозг, - поясняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Преступление было совершено в условиях неочевидности. Следователи не сразу смогли выяснить личность злоумышленника. Тем не менее, через несколько дней его задержали. Выяснилось, что у 42-летнего барнаульца уже есть несколько судимостей.

- Свою вину в гибели мужчины он отрицал, - добавляют в СУСКе.

Тем не менее, свидетельских показаний и результатов экспертиз оказалось достаточно, чтобы доказать причастность обвиняемого к произошедшему. Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Расследование уголовного дела завершено. Документы переданы в суд.

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