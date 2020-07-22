2020-07-22T13:24:33+03:00
Экономика

ВТБ запускает новую Travel-карту

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ВТБ запускает новую Travel-карту для клиентов сегмента «Привилегия», которая позволяет получать до 3% кешбэка милями за покупки.

Накопленные мили можно тратить как непосредственно на путешествия – авиа- и железнодорожные билеты, бронирование отелей и аренду автомобилей по всему миру, мили «Аэрофлот Бонус», так и на любые другие товары и сертификаты в программе лояльности банка «Мультибонус», среди которых бытовая техника и электроника, товары для дома и дачи, благотворительность. В дополнение к вознаграждению от банка клиенты еще могут получать до 15% суммы обратно на бонусный счет, совершая покупки у партнеров программы лояльности.

«Средние траты клиента из сегмента «Привилегия» составляют в среднем 150 тыс. рублей в месяц, а это значит, что в год человек может получать 54 тыс. рублей в качестве кешбэка – милями по новой карте. При этом в отличие от других программ лояльности на рынке мы даем возможность максимально гибко использовать мили, не ограничивая их обмен на товары и сервисы для путешествий. Это особенно актуально в текущем году», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» банка ВТБ.

Карта бесплатна для зарплатных клиентов с пакетом услуг «Привилегия», либо при остатках на счетах в 5 млн рублей. В случае несоответствия критериям комиссия за обслуживание составляет 1 тыс. рублей в месяц.

Владельцам Travel-карты также доступны бесплатные переводы до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона через ВТБ Онлайн, расширенные лимиты на снятие наличных и их бесплатное получение в 16 000 собственных банкоматов ВТБ.

Клиентам ВТБ также доступна кредитная "Карта возможностей" с опцией Travel и с аналогичными условиями начисления миль. Обслуживание карты бесплатно для клиентов с остатками от 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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