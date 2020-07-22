2020-07-22T13:17:39+03:00
Общество

Алтайский конструктор получил медаль «За заслуги перед Отечеством»

Губернатор Виктор Томенко уже поздравил мужчину с высокой наградой
Анна Перевощикова
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Алтайский конструктор получил медаль «За заслуги перед Отечеством». Фото: АЗПИАлтайский конструктор получил медаль «За заслуги перед Отечеством». Фото: АЗПИ
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Заместитель главного конструктора Алтайского завода прецизионных изделий Анатолий Лебедев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Анатолий Лебедев работает на промышленных предприятиях в регионе больше 50 лет, 27 из которых – на заводе прецизионных изделий.

- Под его руководством разработаны и внедрены в производство форсунки и распылители для дизелей, изготовлены первые в России образцы топливоподающей аппаратуры аккумуляторного типа. Анатолий Лебедев принимал активное участие в подготовке для производства первой в России серийной электронно-управляемой форсунки, - отметили в администрации края.

Кстати, экономический эффект от разработок Лебедева только за последние три года оценили более чем в 180 млн рублей. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже поздравил его с государственной наградой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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