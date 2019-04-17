Новый вид награды появится в Алтайском крае
В краевой администрации планируют создать новый вид региональной награды – почетное звание Алтайского края. Предложение будут рассматривать депутаты АКЗС на апрельской сессии, когда закон вступит в силу, неизвестно.
Получить поощрение смогут люди, уже имеющие награды за профессиональную деятельность, стаж не менее 15 лет (или 10 лет для тех, кто имеет право на досрочную страховую пенсию) и проработавшие на последнем месте работы как минимум пять лет.
Награждаться работники будут за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии отрасли, за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие края, за рационализаторскую и инновационную работу, за воспитание и подготовку квалифицированных кадров.
Список почетных званий Алтайского края:
«Заслуженный артист Алтайского края»;
«Заслуженный журналист Алтайского края»;
«Заслуженный работник в сфере туризма и санаторно-курортной деятельности Алтайского края»;
«Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Алтайского края»;
«Заслуженный работник дорожной отрасли Алтайского края»;
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края»;
«Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края»;
«Заслуженный работник культуры Алтайского края»;
«Заслуженный работник науки и высшего образования Алтайского края»;
«Заслуженный работник образования Алтайского края»;
«Заслуженный работник охраны природы Алтайского края»;
«Заслуженный работник промышленности Алтайского края»;
«Заслуженный работник сельского хозяйства Алтайского края»;
«Заслуженный работник социальной защиты Алтайского края»;
«Заслуженный работник торговли и бытового обслуживания Алтайского края»;
«Заслуженный работник транспорта Алтайского края»;
«Заслуженный работник сферы труда и занятости населения Алтайского края».
ИСТОЧНИК KP.RU