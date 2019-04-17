2019-04-17T08:20:51+03:00
Общество

Новый вид награды появится в Алтайском крае

БОРЗОВ Денис
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Вручать награду будет Виктор ТоменкоВручать награду будет Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
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В краевой администрации планируют создать новый вид региональной награды – почетное звание Алтайского края. Предложение будут рассматривать депутаты АКЗС на апрельской сессии, когда закон вступит в силу, неизвестно.

Получить поощрение смогут люди, уже имеющие награды за профессиональную деятельность, стаж не менее 15 лет (или 10 лет для тех, кто имеет право на досрочную страховую пенсию) и проработавшие на последнем месте работы как минимум пять лет.

Награждаться работники будут за многолетний добросовестный труд и личные заслуги в развитии отрасли, за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие края, за рационализаторскую и инновационную работу, за воспитание и подготовку квалифицированных кадров.

Список почетных званий Алтайского края:

«Заслуженный артист Алтайского края»;

«Заслуженный журналист Алтайского края»;

«Заслуженный работник в сфере туризма и санаторно-курортной деятельности Алтайского края»;

«Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Алтайского края»;

«Заслуженный работник дорожной отрасли Алтайского края»;

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края»;

«Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края»;

«Заслуженный работник культуры Алтайского края»;

«Заслуженный работник науки и высшего образования Алтайского края»;

«Заслуженный работник образования Алтайского края»;

«Заслуженный работник охраны природы Алтайского края»;

«Заслуженный работник промышленности Алтайского края»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Алтайского края»;

«Заслуженный работник социальной защиты Алтайского края»;

«Заслуженный работник торговли и бытового обслуживания Алтайского края»;

«Заслуженный работник транспорта Алтайского края»;

«Заслуженный работник сферы труда и занятости населения Алтайского края».

ИСТОЧНИК KP.RU

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