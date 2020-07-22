22 Июль 2020 2020-07-22T12:57:53+03:00

Силовики нагрянули к скандальному арендатору леса в Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю провели оперативные мероприятия на бийском предприятии «Леспромэкспорт», арендующем лес в пригороде. Информацию подтвердили в пресс-службе управления.

Как пишет «Банкфакс», обстоятельства оперативных действий неизвестны, но официальный источник сообщил, что силовики интересовались рубками леса. Есть вероятность, что предприятие подозревают в незаконных вырубках.

Кстати, в конце прошлого года компания оказалась в центре скандала по поводу рубок в лесопарковой зоне.

- Тогда местные жители рассказали, что валку деревьев ведут сотрудники «Леспромэкспорта» - арендатора городского леса. В ответ на их возмущение глава наукограда Александр Студеникин заявлял, что ведется законный спил сухостоя. Похожая ситуация возникала и в дендропарке Бийского техникума лесного хозяйства в январе 2019 года, - отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за аномальной погоды на Алтае вновь зацвела черемуха

Об этом рассказали жители края (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU