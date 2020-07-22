Два человека пострадали в Барнауле на перекрестке Калинина-Профинтерна

22 Июль 2020 2020-07-22T12:39:33+03:00

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Сегодня, 22 июля, произошла серьезная авария в Октябрьской районе Барнаула. В результате столкновения двух иномарок пострадали два человека.

О ДТП сообщается в паблике «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Госавтоинспекцию по городу. Авария произошла на перекрестке проспекта Калинина и улицы Профинтерна: Toyota и Chevrolet столкнулись, от чего их отбросило на тротуар. По всей видимости, никто из пешеходов не пострадал.

- В результате ДТП водитель и пассажир женщина 1983 года рождения, находящиеся в момент аварии в автомобиле Chevrolet получили телесные повреждения, доставлены в Городскую больницу №1, для оказания медицинской помощи, - отметили в Госавтоинспекции Барнаула.

На месте работают полицейские. По данному факту организована проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU