Два человека пострадали в Барнауле на перекрестке Калинина-Профинтерна
Сегодня, 22 июля, произошла серьезная авария в Октябрьской районе Барнаула. В результате столкновения двух иномарок пострадали два человека.
О ДТП сообщается в паблике «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Госавтоинспекцию по городу. Авария произошла на перекрестке проспекта Калинина и улицы Профинтерна: Toyota и Chevrolet столкнулись, от чего их отбросило на тротуар. По всей видимости, никто из пешеходов не пострадал.
- В результате ДТП водитель и пассажир женщина 1983 года рождения, находящиеся в момент аварии в автомобиле Chevrolet получили телесные повреждения, доставлены в Городскую больницу №1, для оказания медицинской помощи, - отметили в Госавтоинспекции Барнаула.
На месте работают полицейские. По данному факту организована проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Въехавшего в забор угонщика задержали в Алтайском крае
Ранее он уже был судим (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU