9 Июль 2020 2020-07-09T14:19:46+03:00

Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округов Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае на территории 59 районов и двух городских округов, пострадавших от засухи, вводят режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято на заседании в правительстве региона.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, постановление правительства будет подписано уже сегодня, 9 июля.

С начала апреля количество осадков находится на уровне от 29 до 56% от среднемноголетних величин. Практически во всех районах зарегистрирована засуха почвы.

- Ситуация с недостаточной обеспеченностью продуктивной влагой сохраняется на территории с посевной площадью уже около 4 миллионов гектаров, это практически 78% посевного клина, - сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

В в связи с этим губернатор Виктор Томенко призвал признать, что обстановка является чрезвычайной. В итоге, решено ввести режим ЧС регионального характера в пределах границ 59 сельских муниципальных районов и двух городских округов (Барнаула и Славгорода). Сейчас будет оцениваться ущерб убытков, после чего власти края будут обращаться в правительства РФ за поддержкой. Предварительно установлено, что сумма ущерба составляет более чем полмиллиарда рублей.

Кроме того, глава края поручил профильным органам связаться с банками для предоставления сельхозпроизводителям льготных кредитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае могут ввести режим ЧС из-за засухи

33 района подтвердили факт критического снижения урожайности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU