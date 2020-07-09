2020-07-09T14:19:46+03:00
Происшествия

Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округов

Соответствующее постановление правительство подпишет 9 июля
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округовРежим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округовФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае на территории 59 районов и двух городских округов, пострадавших от засухи, вводят режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято на заседании в правительстве региона.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, постановление правительства будет подписано уже сегодня, 9 июля.

С начала апреля количество осадков находится на уровне от 29 до 56% от среднемноголетних величин. Практически во всех районах зарегистрирована засуха почвы.

- Ситуация с недостаточной обеспеченностью продуктивной влагой сохраняется на территории с посевной площадью уже около 4 миллионов гектаров, это практически 78% посевного клина, - сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

В в связи с этим губернатор Виктор Томенко призвал признать, что обстановка является чрезвычайной. В итоге, решено ввести режим ЧС регионального характера в пределах границ 59 сельских муниципальных районов и двух городских округов (Барнаула и Славгорода). Сейчас будет оцениваться ущерб убытков, после чего власти края будут обращаться в правительства РФ за поддержкой. Предварительно установлено, что сумма ущерба составляет более чем полмиллиарда рублей.

Кроме того, глава края поручил профильным органам связаться с банками для предоставления сельхозпроизводителям льготных кредитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае могут ввести режим ЧС из-за засухи

33 района подтвердили факт критического снижения урожайности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жара и дожди будут "гостить" на Алтае еще трое суток
Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округов
В Сростках в день рождения Шукшина откроют две выставки
В Алтайском крае развернули еще 246 коек для больных коронавирусом
Главврач барнаульской поликлиники лишился должности после скандала с зарплатами
Рассматривать апелляцию по ЕГЭ в Алтайском крае будут дистанционно
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 3567
Барнаульские питомцы могут принять участие в ТВ-шоу «Лучший пес»
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 составило 117
В Барнауле увеличили количество рейдов на водоемах из-за роста числа утонувших
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 5121
У сотрудников администрации Зонального района подозревают коронавирус
Дом на селе должен стать комфортнее и современнее
В Барнауле проведут второй этап испытаний теплосетей на прочность
Мошенник под видом сотрудника банка «развел» очередную жительницу Алтайского края
Экс-замминистра здравоохранения Алтайского края пойдет под суд за взятку
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии на бийской трассе
Соцсети: на барнаульском «Ковше» утонул ребенок
На Алтае временно изменится расписание пригородных поездов
Глава барнаульского комитета по предпринимательству покинул свой пост
На участке шоссе Ленточный бор ограничат движение
В Бийске устранили канализационную аварию, угрожающую экологии
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 8 июля 2020: 113
В Барнауле полицейские проверили дикие пляжи