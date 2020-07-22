Мифы о среднем профессиональном образовании или почему стоит выбрать колледж

22 Июль 2020 2020-07-22T11:46:20+03:00

Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования в России выросла более чем на 20%

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Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования в России выросла более чем на 20%. Данная информация подтверждается рядом исследований, проведенных социологическими институтами. Молодежь стала более лояльна к поступлению в колледжи.

Но, несмотря на рост популярности СПО, остаётся ещё много мифов, которые останавливают абитуриентов и очень смущают их родителей. Чтобы их развеять, мы поговорили с заслуженным экономистом России, преподавателем АлтГТУ им. И.И. Ползунова Светланой Григорьевной Андреенко.

«Из существующих мифов я бы выделила два наиболее «популярных»: отсутствие отсрочки от армии и невостребованность специалистов данного уровня образования на рынке труда», - рассказывает Светлана Григорьевна.

Следует отметить, что в процессе обучения студенты осваивают рабочие профессии и помимо диплома о среднем профессиональном образовании получают свидетельство о рабочей профессии установленного образца.

Рассмотрим данные страхи более подробно. В какой-то момент студентам колледжей действительно не предоставлялась отсрочка от армии, но сейчас, согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», они наряду с обучающимися по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры получают данную отсрочку.

Если говорить о невостребованности на рынке труда, то здесь самым лучшим опровержением является утверждение приказом Минтруда РФ списка 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50). В него вошли и недавно аккредитованные специальности Университетского технологического колледжа АлтГТУ им. И.И. Ползунова: «Технология металлообрабатывающего производства» и «Технология производства изделий из полимерных композитов», на которые вузу выделены бюджетные места. Востребованность данных специальностей в регионе и за его пределами настолько велика, что гарантия трудоустройства выпускников составит 100%.

Следует отметить, что в процессе обучения студенты осваивают рабочие профессии и помимо диплома о среднем профессиональном образовании получают свидетельство о рабочей профессии установленного образца. Что это даёт? Во время практики, при наличии вакантных мест студенты могут официально работать за заработную плату. Это большой плюс как с финансовой стороны, так и с практической.

Если говорить еще о плюсах среднего профессионального образования, в частности в АлтГТУ, то Светлана Григорьевна выделила два основных.

«Во-первых, студенты получают реальную специальность с практико-ориентированной подготовкой под руководством высококвалифицированных преподавателей кафедр вуза и сотрудников предприятий; во-вторых, есть реальная возможность уйти от сдачи ЕГЭ. А уже после окончания Университетского технологического колледжа сдать внутренние экзамены и продолжить обучение в АлтГТУ на программах бакалавриата и специалитета».

Если у вас остались вопросы, то на них всегда готовы ответить в приёмной комиссии Университетского технологического колледжа АлтГТУ по телефону (3852) 29-87-56.

ИСТОЧНИК KP.RU