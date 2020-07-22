«Пустимся во все пляжные»: Ольга Бузова приедет с концертом на Яровое

22 Июль 2020 2020-07-22T12:41:51+03:00

В прошлом году певица уже посещала алтайский пляж

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В пятницу, 24 июля, в Алтайский край на озеро Яровое приедет певица Ольга Бузова. Об этом в своем аккаунте сообщила группа «Яровое. Алтайский края» в инстаграме.

- Так, 24 июля все вместе будем на пляже озера Яровое наслаждаться природой и моим творчеством, укреплять иммунитет соленой водой и пустимся во все пляжные, так же как и в прошлом году, - призвала всех популярная певица.

yarovoe_official Ольга Бузова приедет на Яровое

Концерт пройдет на пляже MALIBU. Билет можно купить во всех кассах курорта.

Примечательно, что пока в Алтайском крае действует запрет на проведение массовых мероприятий. Многим звездам пришлось перенести свои концерты на более позднее время. А вот некоторые заведения все же рискнули провести вечеринки. Так, в центр внимания прокуратуры и Роспотребнадзора попал клуб «XXXX» в селе Ая после шумной вечеринки с тысячами гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU