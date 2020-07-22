Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июля 2020 года составило 7941

22 Июль 2020 2020-07-22T09:17:08+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июля 2020 года увеличилось еще на 183. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировали 7941 зараженных ковидом.

По информации регионального оперштаба, 5318 из общего числа заболевших уже выздоровели. В ковидных госпиталях продолжает лечение 121 человек, на дому лечатся 1336 пациентов.

Наибольшее число зараженных за сутки выявлены в Барнауле (плюс 78), в Рубцовске (плюс 20), в Бийске (плюс 17), в Новоалтайске (плюс 12).

- Из общего числа заболевших 156 случаев - завозные, 3961 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 1435 – у больных внебольничной пневмонией, 2836 – у заболевших ОРВИ, в 3670 случаях – бессимптомное течение, - отметили в штабе.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 112 человек, из них 36 требуется искусственная вентиляция легких. Кроме того, в крае увеличилось число летальных исходов – плюс четыре за прошедшие сутки: два пациента скончались из-за инфекции, еще два – по иным причинам. Всего в регионе умерли 166 пациентов с выявленной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU