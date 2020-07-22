Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 22 июля 2020 года составило 1351

22 Июль 2020 2020-07-22T05:22:40+03:00

. Всего в регионе подтвержден уже 1351 случай заражения инфекцией Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 22 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 22 июля 2020 года увеличилось еще на 20. Всего в регионе подтвержден уже 1351 случай заражения инфекцией.

По информации оперштаба по республике, в минувшие сутки ковид подтвердился у жителей Усть-Канского, Шебалинского, Майминского, Кош-Агачского, Чемальского и Улаганского районов, а также у жителей Горно-Алтайска. Большая часть зараженных, 16 человек, были выявлены в результате обследования контактных лиц.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выздоровели 50 пациентов. Общее число выписанных из медицинских учреждений составило 862.

- За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 49 676 человек. Во вторник, 21 июля, исследовано 574 пробы. Под медицинским наблюдением в регионе находится 553 человека, - отметили в региональном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU