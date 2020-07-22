2020-07-22T08:24:14+03:00
Общество

В Барнауле временно ограничат подачу горячей воды на Строителей

На участке теплосети идет ремонт
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На неделю, с 22 по 28 июля, в связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для 16 объектов в Железнодорожном районе Барнаула. Проводимые работы являются важным этапом подготовки города к отопительному сезону 2020-2021 и помогут повысить надежность теплоснабжения горожан.

В этот период энергетики проведут замену участка тепловой сети на проспекте Строителей, 21. Здесь проложат более 220 метров новой тепловой сети диаметром 200 и 80 мм.

Под отключение попадут 13 многоквартирных домов, детский сад и 2 административных здания по улицам Деповская, Брестская, проспектам Социалистический и Строителей. Под отключение попадут 911 жителей.

Адреса и сроки отключения отмечены на интерактивной карте СГК.

Все данные по отключениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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