22 Июль 2020 2020-07-22T08:03:05+03:00

Бийчанка через суд требует с алтайского чиновника почти 600 тысяч Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Жительница Бийска Людмила Зарудняк подала в суд на сотрудника департамента внутренней политики Алтайского края Максима Гербета из-за долга. Всего женщина пытается отсудить почти 600 тысяч рублей.

По информации «Тайги.Инфо», суд Бийска уже арестовал гараж чиновника в качестве обеспечительной меры. Судебное заседание пройдет 29 июля.

- Иск касается бизнес-прошлого Гербета. Вместе с Зарудняк они владеют зданием в Бийске, и это не первый судебный спор бывших партнеров. С 2017 и по 2020 годы нынешний краевой чиновник проиграл более десятка судебных дел, - пишет издание.

Общая сумма долга Гербета, исходя из нескольких судебных решений по искам о «необоснованном обогащении», оценили более чем в 1,2 млн рублей. Какую-то долю мужчина уже выплатил. Среди нарушений, которые ему приписывают, - неоплата аренды за муниципальный участок земли, а также непогашенный долг перед ФССП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арбитражного судью отправили в колонию на семь лет за взятку

Он вынес «нужное» решение за 800 тыс. рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU