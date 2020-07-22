2020-07-22T08:03:05+03:00
Общество

Бийчанка через суд требует с алтайского чиновника почти 600 тысяч

Женщина является его бывшим партнером
Анна Перевощикова
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Бийчанка через суд требует с алтайского чиновника почти 600 тысячБийчанка через суд требует с алтайского чиновника почти 600 тысячФото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Бийска Людмила Зарудняк подала в суд на сотрудника департамента внутренней политики Алтайского края Максима Гербета из-за долга. Всего женщина пытается отсудить почти 600 тысяч рублей.

По информации «Тайги.Инфо», суд Бийска уже арестовал гараж чиновника в качестве обеспечительной меры. Судебное заседание пройдет 29 июля.

- Иск касается бизнес-прошлого Гербета. Вместе с Зарудняк они владеют зданием в Бийске, и это не первый судебный спор бывших партнеров. С 2017 и по 2020 годы нынешний краевой чиновник проиграл более десятка судебных дел, - пишет издание.

Общая сумма долга Гербета, исходя из нескольких судебных решений по искам о «необоснованном обогащении», оценили более чем в 1,2 млн рублей. Какую-то долю мужчина уже выплатил. Среди нарушений, которые ему приписывают, - неоплата аренды за муниципальный участок земли, а также непогашенный долг перед ФССП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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