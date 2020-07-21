Арбитражного судью отправили в колонию на семь лет за взятку

В Барнауле приговорили судью Арбитражного суда Владислава Колесникова к семи годам в колонии строгого режима за взятку в 800 тыс. рублей.

Как пишет краевая прокуратура, судья признал недействительным решение налоговой о доначислении НДС, а также вынес незаконное решение о возмещения предприятию из бюджета более 25 млн рублей в качестве возврата якобы имевших место налоговых платежей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/791736" frameborder="0"></iframe> Приговор Колесникову.Видео: СУ СК по Алтайскому краю

По данным регионального Следственного комитета, на судью вышли через арбитражного управляющего Долгова, который должен был выступить посредником в передаче денег. Он в свою очередь обратился к судье Тэрри с предложением выступить посредником в передаче взятки.

- Колесников получил взятку и вынес решение в пользу организации. Выступившие в качестве посредников судья Долгов и судья Тэрри получили за свои противоправные деяния денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей и 700 тысяч рублей соответственно, - сообщает ведомство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/791739" frameborder="0"></iframe> Приговор Колесникову.Видео: СУ СК по Алтайскому краю

В итоге Колесникова осудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Ему дали семь лет и взяли под стражу в зале суда. Также он должен будет выплатить штраф в размере 8 млн рублей.

В отношении других фигурантов дела также вынесены приговоры. В августе прошлого года суд приговорил Долгова к четырем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 75 млн рублей.

А в январе этого года судью Тэрри отправили в колонию строгого режима на семь лет, обязав выплатить штраф в размере 30 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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