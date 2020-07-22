Алтайский министр оценил готовность еще 3 больниц

22 Июль 2020 2020-07-22T04:53:18+03:00

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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов проверил готовность к работе еще трех районных больниц. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, с визитом он посетил Солонешенскую, Петропавловскую и Быстроистокскую ЦРБ.

На месте Дмитрий Попов проверил, как в поликлиниках и стационарах соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, есть ли там палаты для обсерватора, достаточно ли средств индивидуальной защиты и необходимого оборудования.

- В больницах отрабатывают алгоритмы приема больных в особых условиях, когда любой пациент может быть инфицирован. Министр рекомендовал проводить такое моделирование в медучреждениях регулярно, чтобы отработать навыки до автоматизма. Это позволит не совершать ошибок при действиях в реальной ситуации, - отметили в краевой администрации.

Наибольшее внимание глава министерства уделил помощи пациентам с хроническими заболеваниями.

Напомним, плановую медпомощь могут возобновить в больнице лишь с позволения минздрава региона. На данный момент такое разрешение получили только шесть учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU