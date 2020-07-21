Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 июля 2020: число выздоровевших превысило 5 тысяч человек

За минувшие сутки в Барнауле выявили 88 новых случая заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 185 человек. Общее число зараженных в настоящее время составляет 7758, сообщает региональный оперштаб.

Данные на 23 часа 21 июля (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Кроме Барнаула новые случаи также зафиксировали в других городах и районах края: Бийск – 21, Рубцовск – 15, Первомайский район – 11, Рубцовский район – 6, Новоалтайск – 5, Кулундинский район – 4, Благовещенский район – 3, Заринск – 3, Крутихинский район – 3, Ребрихинский район – 3, Топчихинский район – 3, Камень-на-Оби – 2, Ключевской район – 2, Михайловский район – 2, Павловский район – 2, Славгород – 2, Алейск, Яровое, Бийский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Советский, Тальменский, Троицкий, Шипуновский районы – по одному человеку (данные на 21 июля).

Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – более 2500 человек, из них в инфекционных госпиталях находятся свыше 1100 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают более 1300 пациентов.

Данные на 23 часа 21 июля (фото: оперштаб АК)

Из всех выявленных случаев 156 – завозные (2 – из-за рубежа). 3856 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 1361 – у больных внебольничной пневмонией, 2750 – у заболевших ОРВИ, в 3647 случаях – бессимптомное течение. Сейчас тяжелобольных пациентов – 112, на аппарате ИВЛ – 33.

Всего в крае выздоровели более 5 тыс человек. Скончались – 162 человека, в том числе из-за COVID-19 – 66 человек, иные причины смерти – 93 человек, на экспертизе – 3 случая.

Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся более 2800 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали свыше 270 тыс.человек.

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