Алтайские полицейские изъяли более 100 тысяч пачек сигарет без маркировки

21 Июль 2020 2020-07-21T13:41:07+03:00

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В Алтайском крае полицейские при поддержке бойцов Росгвардии изъяли из незаконного оборота более 100 тысяч пачек сигарет без маркировки. Их стоимость составляет 7,5 млн рублей, пишет краевое управление МВД.

Фальсифицированные сигареты различных наименований были обнаружили во время обысков в квартире, используемой под склад, гаражах и торговых точках. Эта табачная продукция принадлежала 43-летнему жителю Бийска.

– Мужчина, в нарушение действующего законодательства, продавал немаркированные сигареты на рынке. Выручка от нелегального бизнеса должна была составить порядка 7,5 млн рублей. В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение и каналы поставок изъятой партии сигарет, – отмечают в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ «Использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок».

Мужчине грозит лишение свободы до 8 лет со штрафом от 700 тыс. до 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU