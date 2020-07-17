Силовики изъяли контрафактный алкоголь на 97 млн рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T11:14:10+03:00

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В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту производство алкоголя под брендами известных торговых марок. Силовики изъяли продукцию у отца и сына, организовавших семейный нелегальный бизнес.

Мужчины с мая 2014 по август 2018 года нелегально производили алкоголь. Преступление раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Барнаулу. Всего было изъято почти 120 тысяч литров алкогольной продукции на сумму свыше 97 миллионов рублей. Среди изъятой продукции были различные виды коньков, виски, водки, вин, шампанского.

- Весь алкоголь хранился в гаражных боксах в центре Барнаула, снятых в аренду, и был предназначен для реализации через торговые точки края. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело и ч.3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», - отметили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Обвиняемые сейчас находятся под подпиской о невыезде. На их имущество наложен арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU