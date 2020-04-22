2020-04-22T06:44:22+03:00
Происшествия

В Алтайском крае мужчина увидел в окне измену и зарезал возлюбленную ножом

Соперник также получил ранения
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Мужчина выбил окно и ножом нанес ранения сопернику и возлюбленной.Мужчина выбил окно и ножом нанес ранения сопернику и возлюбленной.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Инцидент произошёл 13 апреля в Павловском районе. В убийстве обвиняют местного жителя 40 лет.

Мужчина возвращался домой с работы и решил зайти в гости к своему знакомому. Ненароком заглянув в окно своего односельчанина, он увидел, что хозяин дома находится вместе с его возлюбленной. Ревность взяла верх.

– Обвиняемый выбил окно и ножом нанес несколько ранений сопернику и гражданской супруге. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а потерпевший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы, – сообщают в пресс-службе Следкома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вероятно, мужчине грозит заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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