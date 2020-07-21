Въехавшего в забор угонщика задержали в Алтайском крае

21 Июль 2020 2020-07-21T12:04:09+03:00

Ранее он уже был судим

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Полицейские задержали 25-летнего жителя Бийска, которого подозревают в угоне автомобиля, сообщает краевое управление МВД.

По предварительным данным, в ночь на 19 июля в селе Алтайское подозреваемый от усадьбы частного дома угнал автомобиль Нива. Машина стояла открытой, а ключи находились в замке зажигания.

Проехав несколько сотен метров, мужчина не справился с управлением и наехал на забор. После этого он скрылся с места ДТП. Владелец машины услышал, как завелся автомобиль, но когда вышел на улицу, его уже не обнаружил. Об этом он и сообщил в полицию.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в Бийске по месту жительства.

Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (угон). Также в отношении мужчины составили административный материал из-за оставления места ДТП.

Известно, что ранее задержанный уже был судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU