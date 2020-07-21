Въехавшего в забор угонщика задержали в Алтайском крае
Полицейские задержали 25-летнего жителя Бийска, которого подозревают в угоне автомобиля, сообщает краевое управление МВД.
По предварительным данным, в ночь на 19 июля в селе Алтайское подозреваемый от усадьбы частного дома угнал автомобиль Нива. Машина стояла открытой, а ключи находились в замке зажигания.
Проехав несколько сотен метров, мужчина не справился с управлением и наехал на забор. После этого он скрылся с места ДТП. Владелец машины услышал, как завелся автомобиль, но когда вышел на улицу, его уже не обнаружил. Об этом он и сообщил в полицию.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого в Бийске по месту жительства.
Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (угон). Также в отношении мужчины составили административный материал из-за оставления места ДТП.
Известно, что ранее задержанный уже был судим.
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ИСТОЧНИК KP.RU