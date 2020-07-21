2020-07-21T10:26:49+03:00
Общество

В Алтайском крае турист за минуту украл 70 сувенирных брелков ручной работы

Молодой человек приехал отдыхать, а вскоре у него кончились деньги
САНТАЛОВ Константин
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Яровом один из отдыхающих украл несколько сувенирных брелков и деньги. Вскоре полицейские нашли молодого человека, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, ночью 22-летний житель Юрги, взломав автомобильным баллонным ключом металлическую дверь, проник в киоск по продаже сувениров. Оттуда забрал 2 тыс. рублей и 70 деревянных брелков-сувениров ручной работы с эмблемами марок автомобилей.

Чтобы совершить кражу, парню понадобилась одна минута. После этого он скрылся с места преступления. Общая сумма материального ущерба, причиненного владельцу торговой точки, составила около 10 тыс. рублей.

–Просмотрев установленные неподалеку камеры видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска отделения полиции по городу Яровое установили личность подозреваемого. В этот же день автомобиль, принадлежащий подозреваемому, по ориентировке был остановлен сотрудниками ГИБДД в Хабарском районе, – отмечают в ведомстве.

Полицейские задержали молодого человека. В салоне его машины лежали похищенные сувениры. Парень рассказал, что приехал в Алтайский край отдыхать. Когда закончились деньги, он решился на кражу. Похищенные деньги уже успел потратить.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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