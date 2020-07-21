Статую медведя опрокинули на “барнаульском Арбате”
Очевидцы сообщили в соцсетях, что 21 июля неизвестные опрокинули на бок статую медведя, которая находится на пешеходной улице Мало-Тобольской.
В группе “Барнаул 22” разместили снимок, на котором видно, что медведь лежит на боку. В комментариях пользователи задавались вопросом, кто мог опрокинуть статую. К счастью, вскоре ее установили на место.
– Медведь набрался сил и проснулся. Снова охраняет город. Спасибо всем, кто переживал. А если кому-то еще придет в голову идея его “усыпить", то имейте в виду, что мишка может и разозлиться, – сообщила пресс-служба мэрии в официальном Telegram-канале.
Напомним, медведь является туристическим символом города. Впервые его презентовали в 2017 году в День города.
– Медведь является хранителем и защитником барнаульцев и города, а встреча с ним приносит успех и удачу, – ранее говорили в мэрии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обитатели высокогорий: фотоловушки сняли барса, манула, росомаху и других зверей из Алтайского заповедника
Животные попали в кадр на высоте 3200 метров над уровнем моря (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU