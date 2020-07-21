На Алтае в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

21 Июль 2020 2020-07-21T08:49:18+03:00

Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу

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В Республике Алтай вечером 20 июля несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с иномаркой, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около 20:25 часов в Турочакском районе, на 239 километре дороги "Бийск - Турочак - Артыбаш". 15-летний местный житель не спарвился с управлением мотоциклом Racer Pitbike и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 37-летнего жителя Москвы.

В результате аварии 15-летний-мотоциклист получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась. Известно, что оба водителя были трезвые.

По факту этого ДТП возбудили административное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU