Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 21 июля 2020 года составило 162

21 Июль 2020 2020-07-21T09:27:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 21 июля 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 21 июля скончались 162 человека с коронавирусом, в том числе 66 случаев от COVID-19, 93 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 5 человек с коронаврусом. Один из них – от COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 7758, в том числе 752 ребенка до 17 лет включительно.

Из всех случаев: 156 – завозные (2 – из-за рубежа). 3856 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 1361 – у больных внебольничной пневмонией, 2750 – у заболевших ОРВИ, в 3647 случаях – бессимптомное течение.

В настоящее время Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2833 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 270 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU