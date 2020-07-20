Алтайский край на пике коронавируса: чего ожидать в будущем

Алтайский край еще не прошел пик коронавируса, поэтому пока речи о снижении заболеваемости не идет. Об этом, а также в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 20 июля сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по региону.

Число тяжелобольных растет, вирусных пневмоний также больше

Дмитрий Попов отметил, что в настоящее время в крае высокие цифры ежедневного прироста вновь выявленных инфицированных и заболевших коронавирусом. Однако при этом коэффициент летальности снижается.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Это связано с тем, что он рассчитывается удельным весом количества умерших от числа вновь выявленных случаев. При опережающем росте новых случаев и неинтенсивном показателе летальности общий коэффициент будет снижаться, – сказал министр.

Он добавил, что число пациентов с симптомами становится больше. Последние две недели вирусные пневмонии полностью заместили бактериальные. Все чаще пациенты вызывают скорую помощь, в том числе для проведения компьютерных томографий.

– Специалисты отмечают ежечасный прирост объемов поражения легочной ткани. В связи с этим доля пациентов средней степени тяжести и тяжелого течения среди всех выявленных растет.

Это особенности эпидемиологического периода, в который вошел край и в целом Россия. В связи с массовым поражением населения COVID-19 стало больше вирусных пневмоний.

Пока на пике

– Меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции ужесточены, но на сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который, к сожалению, пока не пройден, – сообщила Елена Боброва.

Министр здравоохранения региона подчеркнул, что многие показатели достигли максимальных значений, а значит дальнейшего роста не ожидается.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он добавил, что есть индикаторы, которые позволяют определить место, где мы находимся. Например, по доле вызовов скорой медицинской помощи, по числу выполненных компьютерных томографий в регионе.

– На прошлой неделе у нас эта доля несколько снижалась. И оценивая темп прироста исследований и вызовов скорой помощи, хотелось бы сказать, что мы не растем. Да, наверное, мы забрались на те максимальные показатели, которые для нас сегодня актуальны, – подчеркнул Дмитрий Попов.

Почему так много новых случаев

Отвечая на вопрос о том, почему же число заболевших продолжает расти, министр отметил, что всему виной – все те же причины. Новых вспышек нет, в основном заболеваемость происходит в домашних очагах. К тому же, продолжается распространение инфекции в крупных городах. В удельном весе вновь выявленных пациентов Барнаул составляет 40%

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

– И это эхо предыдущего периода – игнорирование населением элементарных норм санитарной гигиены. Сейчас в силу ужесточения требований, в том числе и для юридических лиц, мы видим, что соблюдение масочного режима последние две недели достаточно серьезное. Думаю, что на следующей неделе мы увидим результат. Он позволит оценить вклад именно этих мер со стороны органов исполнительной власти, – заявил Дмитрий Попов.

Актуальные данные

Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось еще на 191. Общее число зараженных составило 7573 человека, в том числе 739 детей до 17 лет включительно.

На сегодняшний день продолжают лечение 2617 человек, из них в инфекционных госпиталях находятся 1092 пациента, амбулаторное лечение на дому получают 1525 больных

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