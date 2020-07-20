Жители Алтайского края украли больше 1,5 тонн рельсов

20 Июль 2020 2020-07-20T09:41:51+03:00

Они распилили рельсы газовым резаком. Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО

Им грозит лишение свободы на пять лет

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В Алтайском крае завершилось расследование уголовного дела по факту кражи свыше полутора тонн рельсов. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

– Двое местных жителей 46 и 53 лет, находясь на рабочем месте, распилили рельсы газовым резаком, погрузили их на дрезину с помощью крана, которым оснащена установка, и вывезли с территории транспортной организации, – пишут на сайте ведомства.

Затем мужчины сдали в пункт приема металлов рельсы общим весом более полутора тонн, чтобы получить за них деньги. Они причинили ущерб на общую сумму около 45 тысяч рублей.

Их обвинили в преступлении, предусмотренном статьей 158 УК РФ - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит лишение свободы на пять лет

ИСТОЧНИК KP.RU