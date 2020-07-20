Жители Алтайского края украли больше 1,5 тонн рельсов
В Алтайском крае завершилось расследование уголовного дела по факту кражи свыше полутора тонн рельсов. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.
– Двое местных жителей 46 и 53 лет, находясь на рабочем месте, распилили рельсы газовым резаком, погрузили их на дрезину с помощью крана, которым оснащена установка, и вывезли с территории транспортной организации, – пишут на сайте ведомства.
Затем мужчины сдали в пункт приема металлов рельсы общим весом более полутора тонн, чтобы получить за них деньги. Они причинили ущерб на общую сумму около 45 тысяч рублей.
Их обвинили в преступлении, предусмотренном статьей 158 УК РФ - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит лишение свободы на пять лет
ИСТОЧНИК KP.RU