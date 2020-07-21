2020-07-21T08:23:13+03:00
Экономика

Клиентам Россельхозбанка стал доступен новый способ бесконтактных платежей с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC

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Теперь держатели карт Mastercard Россельхозбанка смогут оплачивать покупки с помощью фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC, поддерживающего технологию бесконтактной оплаты. Инновационный продукт разработан телекоммуникационной компанией Xiaomi совместно с Mastercard, функция оплаты доступна эксклюзивно держателям карт Mastercard. Примечательно, что Россия стала первой страной в мире после Китая, где представлена эта специальная версия фитнес-браслета. Россельхозбанк является одним из банков-партнеров, чьи клиенты могут воспользоваться платежами новым устройством.

«Уже сейчас держателям карт Россельхозбанка стал доступен еще один способ бесконтактной оплаты покупок. Мы уверены, что наши клиенты по достоинству оценят возможности фитнес-браслета Mi Smart Band 4 NFC. На сегодняшний день в Банке большой выбор различных форм-факторов: смартфоны, платежные кольца, часы. Россельхозбанк постоянно расширяет функциональность своих мобильных платежных сервисов, чтобы клиентам Банка были доступны различные способы оплаты покупок и услуг», - подчеркнула руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Для настройки бесконтактной оплаты необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить карту Mastercard Россельхозбанка в соответствующей вкладке (можно привязать до 6 карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.

Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надёжно защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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