Судебные приставы на неделю закрыли барнаульский спорткомплекс

21 Июль 2020 2020-07-21T10:10:28+03:00

Там выявили нарушения при подготовке к мероприятию (обновлено)

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В Барнауле судебные приставы временно приостановили деятельность спортивного комплекса в Индустриальном районе города, сообщает УФССП России по Алтайскому краю.

В спорткомплексе планировали провести крупное мероприятие на крытом футбольном манеже, вмещающем до 5 тыс. зрителей. Выявили несколько нарушений.

–При подготовке к проведению данного спортивного мероприятия были допущены такие нарушения, как отсутствие информирования зрителей о правилах поведения в спортивном комплексе и отсутствие информационных стендов и табло, отсутствие лицензии на медицинскую помощь и медпункта, место хранения предметов, запрещенных для использования в здании, не было оборудовано портативным металлодетектором, – отмечают в ведомстве.

На основании решения суда работа спорткомплекса приостановлена на 7 суток.

В СК “Темп” сообщили, что исполнительное производство было возбуждено 14 июля и подписано генеральным директором спортивного клуба 15 июля.

– Из вышеизложенного следует, что запрет прекращает действовать 22 июля, что в свете сложившейся сложной эпидемиологической ситуации никаким образом не влияет на работу спортивного клуба «Темп» в части работы гостиницы и тренировочного процесса для спортсменов, входящих в состав сборных команд Алтайского края, – отметили в “Темпе”.

Там добавили, что вынесением административного правонарушения послужило отсутствие на чемпионате и первенстве Алтайского края по Смешанному боевому единоборству «ММА» информационного табло и стенда о правилах поведения зрителей во время спортивного мероприятия, отсутствие медицинского пункта и лицензии на осуществление деятельности медицинским пунктом. Мероприятие состоялось 21 и 22 февраля 2020 года, организаторы арендовали у спортивного клуба «Темп» одну четвертую футбольного манежа.

– В постановлении также указывается информация в части численности данного мероприятия, дословно: «…на котором запланировано присутствие до 5000 зрителей…». Согласно разрешенной документации на организацию и проведение массовых мероприятий численность не должна превышать 4000 человек, на данном мероприятии было около 250 человек. Часть требований были устранены до судебного заседания, на данный момент идет процесс по лицензированию медицинского кабинета, – заявили в спортклубе.

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ИСТОЧНИК KP.RU