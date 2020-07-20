2020-07-20T15:27:56+03:00
Общество

В Рубцовске детям устраивают досуговые площадки вместо лагерей

Их создадут на пришкольных территориях
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Этим летом дети не смогли поехать в лагеря.Этим летом дети не смогли поехать в лагеря.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Рубцовске для школьников организуют досуговые площадки для школьников. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, их создадут на пришкольных территориях, на площадках около учреждений культуры и спорта, и возле учреждений дополнительного образования детей.

Таким способом в городе пытаются компенсировать отдых в лагерях, куда дети в этом году не смогли отправить из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как уточняют в администрации Рубцовска, к работе привлекут сотрудников образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, социальной защиты, комиссии по делам несовершеннолетних, представителей женсовета, совета отцов, совета ветеранов, волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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