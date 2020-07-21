2020-07-20T19:10:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в Алтайском крае могут возобновить плановую медпомощь

Министр здравоохранения края объяснил, почему пока сделать этого нельзя
САНТАЛОВ Константин
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В поликлинике.В поликлинике.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском продолжает расти число зараженных коронавирусом, регион находится на пике заболеваемости. В связи с этим возобновление плановой медицинской помощи приостановлено. О том, когда поликлиники смогут вновь принимать пациентов, на пресс-конференции 20 июля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Ранее в минздраве края сообщали о поэтапном возобновление работы поликлиник. Тогда говорили о 43 муниципальных образованиях, 37 районах и 6 городах, в которых планировали возобновить плановую медпомощь. Однако сейчас происходит ухудшение эпидемиологической ситуации и рост количества зараженных коронавирусом. Поэтому эту работу временно приостановили. Две недели назад в регионе разрешили работать 6 поликлиникам в тех районах, где ситуация с COVID-19

В поликлинике. Фото: Олег УКЛАДОВ

В поликлинике.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Мы вернемся к рассмотрению возможности возобновления медицинской помощи в плановом режиме в подведомственных организациях, когда будем видеть снижение заболеваемости и безопасность ее оказания. На мой взгляд, медицинские организации – это небезопасные места, поскольку туда изначально приходят больные люди с разными заболеваниями, – заявил министр здравоохранения региона.

Он напомнил, что в медорганизации возможен занос инфекции. Это опасно как для сотрудников, так и для пациентов.

– Мы будем рассматривать эту ситуацию в чуть отложенном режиме. Посмотрим, как в течение этой недели она будет складываться в крае. Конечно же, нам необходимо возобновлять плановую медицинскую помощь, – резюмировал Дмитрий Попов.

Как мы уже неоднократно сообщали, всего этапов возвращения к прежней работе будет три. На первом – минимально возможный объем плановой помощи, на втором – расширение этих объемов, а на третьем – полное возобновление работы в обычном формате, как было до ситуации с пандемией.

COVID-19 в регионе

По данным на 20 июля, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 7573 человека, в том числе 739 детей до 17 лет включительно. Выздоровевших - 4799 человек.

Продолжают лечение в клиниках края 2617 человека. Из них в инфекционных госпиталях находятся 1092 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1525 человек. Кроме того, в крае 95 тяжелобольных пациентов, 27 подключены к аппарату ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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