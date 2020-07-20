В Алтайском крае открыли 43 пляжа

20 Июль 2020 2020-07-20T11:03:37+03:00

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В Алтайском крае допустили к эксплуатации 43 пляжа. Специалисты государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС в регионе провели их техническое освидетельствование, сообщает пресс-служба ведомства.

Открылись такие пляжи, как «Бирюзовая Катунь», «Берёзка» в селе Ая, комплекс открытых бассейнов «Пляж» в Барнауле, пляжи в городе-курорте Яровое и другие.

Спасатели напоминают, что купаться надо только в безопасных водоемах. Запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять в неизвестных местах, дети должны купаться исключительно под присмотром взрослых. Соблюдая такие простые правила, можно избежать трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU