2020-07-19T09:36:25+03:00
Общество

В Новоалтайске дед надел пакет вместо плавок, чтобы искупаться

Очевидец посчитал деда неадекватным
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Дедушка спокойно искупался и вышел из воды.Дедушка спокойно искупался и вышел из воды.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жителей Новоалтайска возмутил дедушка, который вместо плавок решил надеть пакет «Мария-Ра». Пост об этом опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

– Вчера в Новоалтайске был замечен купающийся дед, который вместо плавок использовал пакет Марии-Ра. Очевидец посчитал деда неадекватным, так как рядом находились дети, –¬ написали в сообществе.

Процесс купания деда попал на видео. В комментариях подписчики начали защищать пожилого мужчину, а автора ролика пристыдили.

– Зачем!? Зачем было снимать дедушку и выкладывать это в интернете!? У этого пожилого человека спросили разрешения заснять его на камеру!? Если это видят родственники или знакомые дедушки, то пусть помогут добиться ему хорошей моральной компенсации от этого "папарацци", – написала в комментариях Валентина Баринова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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