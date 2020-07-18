Юная жительница Алтайского края опубликовала в соцсети интмный снимок знакомой

18 Июль 2020 2020-07-18T12:32:13+03:00

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Кытмановского района, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни. Девушка опубликовала в интернете чужую интимную фотографию, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, днем в апреле 2020 года девушка была в одном из сел Кытмановского района, где выпивала в компании. В одной из социальных сетей она создала страницу от имени знакомой, на которой разместила ее снимок интимного характера.

– В связи с этим фотография стала доступной для просмотра неопределенному количеству пользователей и повлекла за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени, – отмечают в ведомстве.

Во время следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU