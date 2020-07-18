2020-07-18T11:30:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 18 июля 2020 года составило 151

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 18 июля 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае по состоянию на 18 июля скончался 151 человек с коронавирусом, в том числе 63 случая от COVID-19, 85 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 4 человека с коронаврусом: 2 – от COVID-19, 2 – иные причины смерти.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 7184. В том числе 709 детей до 17 лет включительно.

Новые случаи инфицирования выявили: Барнаул – 118, Бийск – 13, Залесовский район – 10, Кулундинский район – 9, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Ребрихинский район – 5, Змеиногорский район – 4, Смоленский район – 4, Павловский район – 3, Первомайский район – 3, Троицкий район – 3, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Благовещенский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Родинский, Топчихинский, Угловский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 260 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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