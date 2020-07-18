Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 июля 2020 года составило 7184

18 Июль 2020 2020-07-18T09:30:15+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 июля 2020 года выросло на 201 человека и составило 7184 случаев инфицирования, в том числе 709 детей до 17 лет включительно.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования выявили: Барнаул – 118, Бийск – 13, Залесовский район – 10, Кулундинский район – 9, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Ребрихинский район – 5, Змеиногорский район – 4, Смоленский район – 4, Павловский район – 3, Первомайский район – 3, Троицкий район – 3, Белокуриха, Заринск, Славгород, Алейский, Благовещенский, Калманский, Локтевский, Мамонтовский, Родинский, Топчихинский, Угловский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

Из общего числа заболевших 154 случая – завозные, 3583 – по контакту с ранее заболевшими лицами,1193 – у больных внебольничной пневмонией, 2522 – у заболевших ОРВИ, в 3469 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU