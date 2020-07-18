2020-07-18T11:05:08+03:00
Общество

В Барнауле возобновили движение на проспекте Красноармейском

Специалисты завершили работы на участке
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
На Красноармейском проспекте.На Красноармейском проспекте.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Специалисты завершили ремонт дорожного покрытия на проспекте Красноармейском в краевой столице. Там уже возобновили движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, перекрытие проспекта было вынужденной мерой – только так можно было завершить ремонт покрытия, которое повредили во время работ на теплосетях АО «Барнаульская теплосетевая компания»

Ранее в администрации города прошло оперативное совещание, на котором обсуждалась проблема несвоевременного завершения ремонтных работ БТСК на проспекте Красноармейском. В частности комиссию не устроил тот факт, что компания не смогла в оговоренный срок восстановить часть поврежденного асфальта и сейчас это доставляет горожанам значительные неудобства.

– Жители города испытывают неудобства, восстановление дорожного покрытия необходимо завершить в кратчайшие сроки. Подлежат контролю и другие объекты компании, все работы должны быть завершены в срок, – отметил глава города Вячеслав Франк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле ремонтируют 21 участок дорог

Всего в этом году восстановят около 40 километров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае девушка погибла в ДТП с лосем
В Барнауле пропал мужчина в клетчатой синей рубашке
Юная жительница Алтайского края опубликовала в соцсети интмный снимок знакомой
На Алтае на пешеходном переходе сбили ребенка
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 18 июля 2020 года составило 151
В Барнауле возобновили движение на проспекте Красноармейском
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 18 июля 2020 года составило 4605
В Барнауле мужчина проследил за гражданином Индии и ограбил его
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 июля 2020 года составило 7184
В ДТП в центре Барнаула сильно смяло автомобиль BMW
В Барнауле мужчина надругался над ребенком на детской площадке
Более 10 млн рублей выделили на на капитальный ремонт детской школы искусств в Алейске
Житель Алтая хотел купить мотоцикл и потерял 105 тысяч рублей
В Барнауле полицейские проверили соблюдение масочного режима в транспорте
В Тальменке мужчина избил женщину и забрал ее деньги
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
ВТБ запустил фабрику роботов
В Барнауле ремонтируют 21 участок дорог
В Барнауле задержали 30-летнего грабителя
На Красноармейском проспекте перекроют движение
Общественные наблюдатели выявили 10 нарушений во время ЕГЭ в Алтайском крае
Силовики изъяли контрафактный алкоголь на 97 млн рублей
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 17 июля 2020 года составило 147
Бийчанин насмерть забил своего двухмесячного сына