В Барнауле возобновили движение на проспекте Красноармейском

18 Июль 2020 2020-07-18T11:05:08+03:00

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Специалисты завершили ремонт дорожного покрытия на проспекте Красноармейском в краевой столице. Там уже возобновили движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, перекрытие проспекта было вынужденной мерой – только так можно было завершить ремонт покрытия, которое повредили во время работ на теплосетях АО «Барнаульская теплосетевая компания»

Ранее в администрации города прошло оперативное совещание, на котором обсуждалась проблема несвоевременного завершения ремонтных работ БТСК на проспекте Красноармейском. В частности комиссию не устроил тот факт, что компания не смогла в оговоренный срок восстановить часть поврежденного асфальта и сейчас это доставляет горожанам значительные неудобства.

– Жители города испытывают неудобства, восстановление дорожного покрытия необходимо завершить в кратчайшие сроки. Подлежат контролю и другие объекты компании, все работы должны быть завершены в срок, – отметил глава города Вячеслав Франк

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ИСТОЧНИК KP.RU