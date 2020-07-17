В Барнауле ремонтируют 21 участок дорог

17 Июль 2020 2020-07-17T14:41:55+03:00

Всего в этом году восстановят около 40 километров

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В Барнауле продолжаются работы по текущему ремонту улиц в рамках нацпроекта. Сейчас работы идут на 21 участке, на 11 – ремонт уже завершен.

На сегодня в эксплуатацию сданы два объекта: дорога от Змеиногорского тракта до конечной остановки садоводства «Флора» протяженностью 2,2 км и по ул. Опытная Станция в с. Лебяжье протяженностью 880 м, пишет мэрия. Также завершены работы на на нескольких участках общей протяженностью 11 километров.

- В том числе на ул.Куйбышева в р.п. Южный. Благодаря погодным условиям работы удалось выполнить раньше срока: сдача объекта в эксплуатацию планировалась в августе 2020 года. Около 8,8 тыс. кв. м дорожного покрытия заменено на участке от ул. Дзержинского до ул.Мусоргского, выполнены работы по устройству бортового камня и тротуаров, - сообщает город.

Всего в этом году планируется восстановить и построить 42 объекта – это 38,4 километра дорог. Чтобы улучшить ситуацию с безопасностью, планируют мероприятия в местах концентрации ДТП на сумму 4 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU