Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 18 июля 2020 года составило 4605

18 Июль 2020 2020-07-18T10:30:19+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 18 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 18 июля 2020 года увеличилось еще на 170 человек и составило 4605.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 201 и составило 7184. В настоящее время в регионе тяжелобольных пациентов – 93, на аппарате ИВЛ – 30.

Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – 2428 человек, из них в инфекционных госпиталях находятся 1082 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1346 человек.

По данным Минздрава края, загрузка коечного фонда ковидных госпиталей не изменилась, мест хватает.

Из общего числа заболевших 154 случая – завозные, 3583 – по контакту с ранее заболевшими лицами,1193 – у больных внебольничной пневмонией, 2522 – у заболевших ОРВИ, в 3469 случаях – бессимптомное течение.

В настоящее время находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3293 человек. Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 260 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU