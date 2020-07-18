В Барнауле мужчина проследил за гражданином Индии и ограбил его

18 Июль 2020 2020-07-18T10:00:43+03:00

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В Барнауле ограбили гражданина Индии. Мужчина рассказал, что у него похитили сотовый телефон и 5 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к потерпевшему на улице подошел неизвестный мужчина и попросил позвонить с его телефона. Вернув гаджет, подозреваемый незаметно проследовал за жертвой до самого дома. На входе в квартиру он толкнул гражданина Индии, забрав телефон и деньги.

Подозреваемого в грабеже смогли задержать по горячим следам. Им оказался житель Барнаула. Похищенный телефон изъяли в ломбарде и вернули законному владельцу.

– Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пунктам «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище и совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», – отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU