2020-07-14T13:35:33+03:00
Происшествия

В Чемальском районе погибла в ДТП молодая девушка

Она не справилась с управлением
Татьяна ГЕЙНРИХ
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От полученных травм девушка скончалась на месте. (фото: МВД по Республике Алтай)От полученных травм девушка скончалась на месте. (фото: МВД по Республике Алтай)
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Вечером 13 июля в Чемальском районе произошло ДТП. Погибла 21-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля, сообщают в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

– Предварительно установлено, что 21-летняя жительница г. Барнаул, управляя автомобилем Honda CR-V, двигаясь со стороны с.Чемал в направлении с. Усть-Сема, на повороте не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства и наездом на припаркованный автомобиль Hyundai Sonata, принадлежащий жительнице г. Новосибирск, – пишут на сайте ведомства.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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