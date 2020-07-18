2020-07-18T07:31:09+03:00
Общество

Более 10 млн рублей выделили на на капитальный ремонт детской школы искусств в Алейске

Сейчас работы в самом разгаре
САНТАЛОВ Константин
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Ремонт в Алейске. Фото: администрация города.Ремонт в Алейске. Фото: администрация города.
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По краевой адресной инвестиционной программе на капитальный ремонт детской школы искусств Алейска выделили более 10 млн рублей. Рабочие уже заменили старый шифер профнастилом, а на месте деревянных окон установили пластиковые стеклопакеты, сообщает администрация города.

Также предусмотрены работы и по облицовке фасада сайдингом, реконструкции входной группы, ее оборудуют пандусом.

В новом учебном году дети будут заниматься и в обновленных классах. В двух кабинетах хореографии уложат ламинат, установят новые станки. Стены помещений, предназначенных для занятий музыкой, обошьют специальным звукоизоляционным покрытием.

За счет увеличения площадей в кабинетах живописи появятся мастерские, где ребята будут рисовать на мольбертах и заниматься по программам народного творчества. Свои работы можно будет показать в отдельном выставочном зале. Кроме того, реконструируют концертный зал.

– В целом же капитальный ремонт затронет каждый уголок детской школы искусств: будет проведена облицовка стен, замена напольного покрытия, отделочные работы. Внутренние лестничные пролеты оснастят новыми хромированными поручнями, приведут в соответствие пожарные группы, – отмечают в городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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