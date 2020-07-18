2020-07-18T07:34:15+03:00
Общество

Житель Алтая хотел купить мотоцикл и потерял 105 тысяч рублей

Полицейские ищут мошенника
САНТАЛОВ Константин
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Мотоцикл.Мотоцикл.Фото: pixabay.com
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Житель Горно-Алтайска нашел в интернете объявление о продаже мотоцикла Yamaha TT250R, отправил деньги, но так ничего и не получил. Подробности случившегося сообщает региональное управление МВД.

Мужчина связался с продавцом и уточнил условия продажи. Хозяин транспортного средства пообещал отправить мотоцикл транспортной компанией, но только после 100% предоплаты. Чтобы мужчина не сомневался в его честности, он переслал ему фотографию паспорта Yamaha и договор купли-продажи с паспортными данными, а также пообещал сделать скидку 5 тыс. рублей.

После заключения договора лжепродавец отправил покупателю накладную из транспортной компании. Получив уведомление о том, что мотоцикл находится на складе и готовится к отправке, мужчина перевел на чужой счет 105 тыс. рублей. Когда мошенник получил деньги, то отключил телефон и удалил объявление с сайта.

Так и не дождавшись мотоцикла, потерпевший позвонил в транспортную компанию, где узнал, что заявка на отправку поступала, но груз для отправки так и не предоставили.

– Раздосадованный мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. В ходе разбирательства полицейскими установлено, что предоставленная продавцом накладная имеет признаки подделки, и не имеет ничего общего с документом транспортной компании, – заявили в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело, мошенника ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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