В Барнауле полицейские проверили соблюдение масочного режима в транспорте

18 Июль 2020 2020-07-18T05:30:17+03:00

Масок не было у трех водителей автобусов

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17 июля полицейские вместе с сотрудниками администрации Барнаула проверили, как водители и пассажиры соблюдают масочный режим в общественном транспорте, пишет пресс-служба мэрии краевой столицы.

Проверили автобусы №1, 6, 10, 19, 20, 27, 29, 35, 41, 53, 55, 109, 109оп, 144, а также троллейбусы № 1, 7. Масок не оказалось у трех водителей автобусов. В связи с этим руководителям пассажироперевозящих предприятий направили претензии.

С пассажирами провели профилактические беседы о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в городском пассажирском транспорте.

В пресс-службе отмечают, что начальники колонн, бригадиры-кондукторы трамвайных и троллейбусных депо ежедневно проверяют линейных работников МУП «Горэлектротранс» Барнаула.

– В случае нарушения правил санитарной обработки подвижного состава, масочного режима пассажиры могут сообщать на горячую линию Роспотребнадзора, в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по телефонам: (3852) 66-54-27, 50-30-47, 371-617, 371-618, – сообщают в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU