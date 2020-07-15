Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 15 июля 2020 года составило 4135

15 Июль 2020 2020-07-15T08:54:24+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 15 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 15 июля 2020 года увеличилось еще на 124 человека и составило 4135, сообщает оперативный штаб региона.

Среди выписанных пациентов 3727 взрослых и 408 детей. В настоящее время лечение продолжают 2269 человек. Тяжелобольных пациентов – 97, на аппарате ИВЛ – 23. Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей в крае за прошедшие сутки немного снизилась и составляет 72%.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 246 и составило 4135.

Под меднаблюдением и на самоизоляции сейчас находятся 2495 человек. Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 247 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 июля 2020 года составило 6540

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU