Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 15 июля 2020 года составило 4135
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 15 июля 2020 года увеличилось еще на 124 человека и составило 4135, сообщает оперативный штаб региона.
Среди выписанных пациентов 3727 взрослых и 408 детей. В настоящее время лечение продолжают 2269 человек. Тяжелобольных пациентов – 97, на аппарате ИВЛ – 23. Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей в крае за прошедшие сутки немного снизилась и составляет 72%.
Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 246 и составило 4135.
Под меднаблюдением и на самоизоляции сейчас находятся 2495 человек. Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 247 тыс. человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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