2020-07-15T07:30:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 июля 2020 года составило 6540

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 июля 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 июля 2020 года выросло на 246 человек и составило 6540 случаев инфицирования, в том числе 660 детей до 17 лет включительно

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования зафиксировали: Барнаул – 66, Алтайский район – 1, Бийск – 58, Баевский район – 1, Благовещенский район – 5, Бурлинский район – 1, Белокуриха – 4, Залесовский район – 2, Заринск – 5, Камень-на-Оби – 3, Михайловский район – 29, Новоалтайск – 23, Павловский район – 1, Первомайский район – 11, Ребрихинский район – 5, Романовский район – 1, Рубцовск – 2, Смоленский район – 4, Солонешенский район – 1, Славгород – 5, Тальменский район – 12, Троицкий район – 1, Топчихинский район – 1, Табунский район – 2, Усть-Калманский – 1, Шипуновский район – 1.

Из общего числа заболевших 153 случая – завозные, 3423 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, 1048 – у больных внебольничной пневмонией, 2165 – у заболевших ОРВИ, в 3327 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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