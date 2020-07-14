Алтайский край попал в число проблемных по туберкулезу регионов

Алтайский край оказался в числе регионов с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. На каждые 100 тысяч жителей приходится 77,6 выявленных случаев. Причем речь про тех, у кого туберкулез диагностировали впервые.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава по итогам прошлого года, хуже всего ситуация обстоит на Чукотке (136,9 на 100 тысяч), меньше всего выявленных случаев оказалось в Ненецком АО — 4,6.

В 2019 году число новых случаев туберкулеза уменьшилось на 242 и составило 1811. Сохраняется тенденция к снижению заболеваемости детей: в 2019 году зарегистрировано 88 случаев заболевания туберкулёзом у детей до 17 лет, годом ранее таких было 112, сообщает данные региональный Минздрав.

Несмотря на снижение детской заболеваемости, в нашем регионе она все равно почти в два раза выше, чем в целом по стране. Если в России этот показатель находится на уровне 7-8 (расчетный показатель статистики – прим.авт.) на 100 тысяч населения, то в Алтайском крае он в два раза выше – 15-17. Среди причин высокой заболеваемости специалисты называют сибирский климат, низкий уровень доходов, из-за которого люди не могут нормально питаться, а также то, что почти половина жителей региона проживает в отделенных сельских территориях, где есть сложности с получением специализированной противотуберкулезной помощи - на местах не всегда есть нужное оборудование и специалисты.

Отказ от детских прививок

Малышей от туберкулеза начинают прививать с первых дней жизни – им ставят прививку БЦЖ – тот самый небольшой шрам на руке, который есть почти у каждого из нас.

- Эти прививки делаются с 1963 года. За это время заболеваемость детей туберкулезом в Алтайском крае снизилась почти в 170 раз. Самое главное, что у нас почти перестали умирать дети от туберкулеза. Потому что после прививки ребенок даже если и заразится, то он не будет болеть туберкулезом в тяжелой форме, - говорит фтизиатр, заслуженный врач России Ирина Каманина.

До совершеннолетия в обязательном порядке детям ставят пробу Манту, отправляют на флюорографию и проводят другие исследования. Но с каждым годом становится все больше случаев отказа от иммунологических проб. Если в 2017 году было 1170 таких случаев, в 2018 году уже почти три тысячи, а в прошлом году зафиксировали 7711 отказов. То есть, если у ребенка туберкулез, то узнать о нем можно будет только на тех стадиях, когда вылечить его уже будет сложно.

- Это началось в 2014 году, но тогда случаев отказа было всего около 100, - говорит Каманина.

Свою позицию «антипрививочники» мотивируют тем, что препарат малоэффективен и якобы содержит вредные вещества. В свое время они даже пытались отстоять это в суде, но Конституционный суд счел позицию врачей обоснованной – дети должны наблюдаться на предмет туберкулеза. Для отказников есть альтернативный метод исследования – можно каждый год сдать анализ крови, правда стоит он 4,5 тыс. рублей и оплачивается родителями из собственного кармана.

- От самой вакцины против туберкулеза (БЦЖ) у нас в прошлом году отказались только 27 человек. В основном, по религиозным соображениям, - говорит врач.

Лечение в принудительном порядке

В этом году, по предварительной информации, зарегистрировано более 700 взрослых жителей с активным туберкулезом. Лечиться соглашаются далеко не все из них, поэтому прокуратура направляет десятки исков в суды, чтобы заставить потенциально опасных по туберкулезу жителей пройти обследование.

- Это люди с туберкулезом, которые нарушают санитарно-эпидемиологический режим или уклоняются от лечения. Как правило, речь идет о лицах, которые находились в следственном изоляторе или отбывали наказание в исправительных учреждениях. Только в этом году было предъявлено 120 исков, чтобы направить людей, у которых может быть туберкулез, на обследование. Еще 17 человек через суд пришлось госпитализировать в противотуберкулезные диспансеры в недобровольном порядке – это те, у кого открытая форма туберкулеза, которая представляет опасность для людей, - говорит Татьяна Сивидова-Абкарян, начальник отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе.

По словам специалистов, если у человека открытая форма, то он может заражать до 15 человек в день. Это зависит от того, насколько интенсивно он выделяет бактерии-возбудители.