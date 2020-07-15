2020-07-15T05:34:58+03:00
Происшествия

После разговора с мошенниками житель Алтайского края потерял больше 200 тысяч рублей

Он также оформил кредит
САНТАЛОВ Константин
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ТелефонТелефонФото: pixabay.com
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Житель Рубцовска хотел защитить свою карту от мошенников, а в итоге лишился 205 тысяч рублей, сообщает краевое управление МВД.

Предварительно установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником известного банка. Мужчина поинтересовался: не терял ли горожанин банковскую карту или не передавал ее другим людям. Также он сообщил, что в целях безопасности банк проверяет сомнительные операции по счету, потому что, возможно, мошенники пытаются оформить кредит через онлайн-кабинет.

Рубцовчанин ответил, что кредиты не оформлял. Незнакомец предложил разобраться в этой ситуации техническим специалистам. Через некоторое время потерпевшему позвонила девушка, которая также представилась работником банка и сказала, что карта была выдана с нарушениями. Чтобы с накоплениями ничего не произошло, деньги нужно было поместить в ячейку хранения банка. После завершения работы специалистов средства якобы вернутся обратно на счет.

–Потерпевший, следуя инструкции, снял со своих банковских карт все деньги, а также через онлайн-кабинет оформил кредит на сумму 120 тысяч рублей. Все имеющиеся деньги он перевел через банкоматы на различные номера телефонов, – сообщают в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело, мошенников ищут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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