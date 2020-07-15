После разговора с мошенниками житель Алтайского края потерял больше 200 тысяч рублей
Житель Рубцовска хотел защитить свою карту от мошенников, а в итоге лишился 205 тысяч рублей, сообщает краевое управление МВД.
Предварительно установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником известного банка. Мужчина поинтересовался: не терял ли горожанин банковскую карту или не передавал ее другим людям. Также он сообщил, что в целях безопасности банк проверяет сомнительные операции по счету, потому что, возможно, мошенники пытаются оформить кредит через онлайн-кабинет.
Рубцовчанин ответил, что кредиты не оформлял. Незнакомец предложил разобраться в этой ситуации техническим специалистам. Через некоторое время потерпевшему позвонила девушка, которая также представилась работником банка и сказала, что карта была выдана с нарушениями. Чтобы с накоплениями ничего не произошло, деньги нужно было поместить в ячейку хранения банка. После завершения работы специалистов средства якобы вернутся обратно на счет.
–Потерпевший, следуя инструкции, снял со своих банковских карт все деньги, а также через онлайн-кабинет оформил кредит на сумму 120 тысяч рублей. Все имеющиеся деньги он перевел через банкоматы на различные номера телефонов, – сообщают в ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело, мошенников ищут.
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ИСТОЧНИК KP.RU